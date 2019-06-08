Газохранилище взорвалось в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В пятницу, 7 июня, на территории газового хранилища в Шымкенте прогремел мощный взрыв, очевидцы сняли ЧП на видео.

Как сообщают местные СМИ, на хранилище газа около газозаправочной станции произошло возгорание – пламя охватило две цистерны, емкостью 200 кубометров.

Через некоторое время одна из цистерн взорвалась. Прибывшим сотрудникам пожарной охраны удалось предотвратить детонацию второй емкости, сбив пламя и охладив ее.

Кроме того, взорвались четыре автоцистерны различной вместимости, находившиеся в опасной близости от места ЧП.

В результате произошедшего пострадал один человек – работник объекта, получивший ожоги 98 процентов поверхности тела, он госпитализирован в критическом состоянии.