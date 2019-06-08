РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Газохранилище взорвалось в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  В пятницу, 7 июня, на территории газового хранилища в Шымкенте прогремел мощный взрыв, очевидцы сняли ЧП на видео.

Как сообщают местные СМИ, на хранилище газа около газозаправочной станции произошло возгорание – пламя охватило две цистерны, емкостью 200 кубометров.

Через некоторое время одна из цистерн взорвалась. Прибывшим сотрудникам пожарной охраны удалось предотвратить детонацию второй емкости, сбив пламя и охладив ее.

Кроме того, взорвались четыре автоцистерны различной вместимости, находившиеся в опасной близости от места ЧП.

В результате произошедшего пострадал один человек – работник объекта, получивший ожоги 98 процентов поверхности тела, он госпитализирован в критическом состоянии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На западе Казахстана неожиданно образовалось озеро
  • Бывший начальник Худжандской колонии, где произошел бунт, получил 4 года лишения свободы
  • Адвокат Гульнары Каримовой заявил, что ей отказывают в лечении в тюрьме
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×