Газохранилище взорвалось в Казахстане
- Казахстан, происшествия
- 7:45, 08 июня 2019
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CA-NEWS (KZ) - В пятницу, 7 июня, на территории газового хранилища в Шымкенте прогремел мощный взрыв, очевидцы сняли ЧП на видео.
Как сообщают местные СМИ, на хранилище газа около газозаправочной станции произошло возгорание – пламя охватило две цистерны, емкостью 200 кубометров.
Через некоторое время одна из цистерн взорвалась. Прибывшим сотрудникам пожарной охраны удалось предотвратить детонацию второй емкости, сбив пламя и охладив ее.
Кроме того, взорвались четыре автоцистерны различной вместимости, находившиеся в опасной близости от места ЧП.
В результате произошедшего пострадал один человек – работник объекта, получивший ожоги 98 процентов поверхности тела, он госпитализирован в критическом состоянии.