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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спасатели Таджикистана готовятся к новому удару стихии

CA-NEWS (TJ) -  По данным синоптиков, сегодня, 8 июня, в Таджикистане ожидается выпадение сильных осадков, сопровождающихся грозой и усилением ветра.

Непогода будет особенно "буйной" в горных и предгорных районах республиканского подчинения и Хатлонской области, отмечается в предупреждении на сайте Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана.

В предупреждении отмечается, что в период с 8 по 10 июня в горных и предгорных районах республики (за исключением Востока ГБАО) сохраняются селевые явления.

Селевые потоки в этом году буквально заполонили Таджикистан: обильные осадки в начале лета вызвали селевые паводки на территории ряда районов страны.

Так, 2 июня в результате паводков в Канибадаме селевой поток, возникший в селесбросе Секубра, проник и на территорию кладбища кишлака Шуркургон, в результате чего обвалились десятки захоронений, сообщает Азия Плюс.

Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан генерал-лейтенантом Рустам Назарзода созвал 7 июня экстренное совещание, в котором приняли участие руководители ряда международных организаций, аккредитованных в стране.

Целью встречи обсуждение вопросов об оказании помощи населению городов и районов страны, пострадавших в результате схода селевых паводков, сообщает Умеда Юсуфи – пресс-секретарь КЧС РТ.

По итогам встречи было принято решение оказать необходимую помощь в виде предоставлении гигиенических наборов, ёмкостей для воды, горюче-смазочных материалов для проведения расчистительных работ и предметов питания первой необходимости, отметила Умеда Юсуфи.

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