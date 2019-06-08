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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге утонула девочка из Таджикистана, нырнувшая за очками

CA-NEWS (TJ) -  В Петербурге выяснили обстоятельства, при которых 6 июня погибла 14-летняя девочка из Таджикистана. Под воду девочка ушла, пытаясь выловить потерянный аксессуар, сообщает Фонтанка.

Подробности случившегося на берегу у Парка 300-летия 7 июня сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Как сообщается, во время купания девочка-подросток уронила в воду солнцезащитные очки, нырнула за ними и больше на поверхности не показалась. На часах была половина второго дня. Друзья погибшей звали на помощь, но спасти девочку не смогли.

Через два с половиной часа из воды достали тело. Погибшая была гражданкой Таджикистана, воспитывалась в полной семье, не привлекавшей внимание полиции. 6 июня школьница и её сверстники отдыхали у воды без взрослых.

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