В Таджикистане вышла книга об истории взаимоотношений народов России и Средней Азии

CA-NEWS (TJ) - В Российском центре науки и культуры города Душанбе состоялась презентация книги таджикских историков и журналистов «У врат Востока», повествующей об истории взаимоотношений народов России и Центральной Азии.

На презентации книги «У врат Востока» приняли участие представители посольства России в Таджикистане, историки, журналисты, преподаватели столичных вузов, а также сами авторы данного произведения, сообщает АП.

Книга «У врат Востока» написана профессиональными историками Таджикистана – Виктором и Ириной Дубовицких, а также известным журналистом Гафуром Шерматовым.

«Второе, дополненное и переработанное издание книги очерков «У врат Востока» повествует читателю об истории взаимного познания народов России и Средней Азии – процессе, продлившемся более тысячелетия и включающем в себя десятки тысяч интереснейших событий и судеб людей, многие из которых незаслуженно забыты современниками», - рассказал на презентации журналист-историк Гафур Шерматов.

По словам авторов, большая часть работы создана на основе материалов архивов, а также нескольких сериалов статей, повествующих о событиях совместной истории с IX века нашей эры до наших дней, и адресуется молодежи, студентам, а также всем тем, кто интересуется прошлым России и Таджикистана.

«Книги «появляются на свет» по-разному: одни авторы пишут, что называется, «на одном дыхании», другие перерабатывают их многие годы, добавляя материал к сюжетам буквально по крупицам», - рассказывает один из авторов книги, Виктор Дубовицкий.

По его словам, история этой книги началась примерно 30 лет назад, когда он, занятый своей кандидатской диссертацией, решил поделиться с читателями столичной газеты "Вечерний Душанбе" не вошедшими в его работу интересными архивными материалами: "Читатели встретили их с огромным интересом, а ведущие газеты и журналы страны вышли с предложением подготовить и для них материалы на ту же тему".