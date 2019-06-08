Два человека погибли в Ташкенте из-за неизвестной отравы для тараканов

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 7 июня в 21.20 часов в правоохранительные органы обратилась жительница 19-го квартала Чиланзарского района Ташкента, 53-летняя Лилия М.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, женщина сообщила, что когда она вернулась домой, ей никто не открыл, хотя в квартире должны находиться ее мать, 77-летняя Ш. М., и сын 28-летний М. Т.

Инспектором профилактики были вызваны специалисты МЧС, и в присутствии понятых дверь в квартиру была вскрыта. В квартире стоял резкий запах, повсюду были разложены обрывки газетных листов с порошком серого цвета, предназначенного для уничтожения насекомых. Тело 77-летней Ш. М. было обнаружено в коридоре, тело М. Т. – на балконе.

На месте происшествия выехали начальник УКД ОВД, прокурор, начальник налоговой инспекции, а также представители хокимията и санитарно-эпидемиологической службы Чиланзарского района. Ведется проверка, назначены соответствующие экспертизы.

ГУВД убедительно просит граждан не применять неизвестные репараты для избавления от насекомых.