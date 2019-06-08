На организацию выборов президента Казахстана потратили около $23 млн

CA-NEWS (KZ) - Около 9,4 млрд тенге ($23 млн) потратили на организацию выборов президента Казахстана, сообщила секретарь казахстанского ЦИКа Сабила Мустафина на встрече с группой международных наблюдателей. По словам госпожи Мустафиной, ЦИК просил выделить больше денег, передает Коммерсант.



«Правительство поддержало наши предложения в основной их части, но была проведена оптимизация расходов, связанных с типографиями, объемом выпуска материалов, небольшая оптимизация прошла по территориальным избирательным комиссиям в связи с разными ценами на товары и услуги в регионах»,— рассказала секретарь ЦИКа.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут завтра, 9 июня. Лидером предвыборных опросов считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%. В поддержку господина Токаева также агитирует Нурсултан Назарбаев, сложивший полномочия президента в пользу статуса лидера нации.