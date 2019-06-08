Наблюдатели от ПА ОДКБ отметили высокий уровень подготовки к выборам президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Члены миссии наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметили на прошедшей в ЦИК Казахстана в субботу встрече высокий уровень готовности к предстоящим в республике 9 июня президентским выборам, сообщает ТАСС.

"Мы проехали по городу [Нур-Султану] и с коллегами заметили спокойствие как в городе, так и на избирательных участках, идут стандартные организационно-технические мероприятия", - отметил член миссии наблюдателей ПА ОДКБ Виктор Рогалев.

Как добавил Рогалев, ЦИК Казахстана также провел значительную работу по информированию населения, а предвыборные программы кандидатов в президенты были в равной степени освещены в СМИ.

Осуществлять наблюдение за выборами в Казахстане будут представители СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ПА ОДКБ, ТюркПА, ПА ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ШОС, Организации исламского сотрудничества. Кроме того, наблюдать за ходом выборной кампании будут представители центральных избирательных органов более 30 иностранных государств.