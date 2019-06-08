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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В нескольких городах России прошли акции в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова

CA-NEWS (CA) -  Самая крупная акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве у здания главка МВД РФ на Петровке, 38. Там находилось больше ста человек, сообщило 7 июня Эхо Москвы.

Участники требовали прекратить преследование журналиста. Были задержаны около 20 человек, большинство отпустили без составления протоколов, но как минимум двоих обвинили в участии в несанкционированной акции.

Серия одиночных пикетов также прошла в Санкт-Петербурге у здания Гостиного двора. Полицейские проверяли у участников акции документы, но о задержаниях не сообщается.

Кроме того, аналогичная акция прошла в Перми. По данным местного издания 59.ru, в ней приняли участие несколько человек. Сообщается также, что на пикет вышли журналисты республики Марий Эл. Одиночные пикеты прошли и в Киеве у посольства России.

В поддержку задержанного журналиста выступили международные организации, правозащитники и журналистские объединения.

Свою озабоченность задержанием Голунова выразили российские и международные журналистские организации. Заявления по этому поводу приняли Репортеры Без Границ, Европейская федерация Журналистов, Союз Журналистов России и многие другие. Профсоюз журналистов собрал несколько тысяч подписей коллег.

Журналист-расследователь из «Медузы» Иван Голунов был задержан накануне днем, его подозревают в сбыте наркотиков, он это отрицает и заявляет, что наркотики были подброшены. Суд по мере пресечения должен состояться сегодня, 8 июня.

После задержания полиция применяла силу против Ивана Голунова. Об этом сам задержанный журналист рассказал зампреду ОНК Москвы Еве Меркачевой.
В ролике видны ссадины или следы ударов на спине Голунова. Также журналист сообщил, что ему наступили на грудь.

Угрозы Ивану Голунову, связанные с его профессиональной деятельностью, поступали давно, и этому есть подтверждения. Об этом в эфире «Дождя» рассказала генеральный директор издания «Медуза» Галина Тимченко.
Расследования Ивана Голунова за последние несколько лет позволили сократить хищения бюджетных денег на несколько десятков миллиардов рублей, отметила Галина Тимченко.

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