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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек

CA-NEWS (CA) -  Около 45 тысяч местных жителей эвакуированы в восточной китайской провинции Цзянси из-за продолжающихся ливней и вызванных ими наводнений. Как передает РИА Новости, сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало, говорится в заявлении местных управления по чрезвычайным ситуациям.

Дожди не прекращаются в регионе с четверга, непогода отразилась на жизни более чем полумиллиона человек в 23 округах и районах провинции, прямой экономический ущерб уже оценивается местными властями в 670 миллионов юаней (около 94 миллионов долларов).

Спасатели передвигаются по улицам некоторых населенных пунктов на лодках. К настоящему моменту из-за поднявшегося уровня воды разрушены уже более 50 зданий, серьезные повреждения получили почти 90 зданий, а 1,2 тысячи местных жителей нуждаются в экстренной помощи.

Значительный ущерб наводнение нанесло и сельскохозяйственным угодьям, затоплены более 37 тысяч гектаров посевных площадей.
Согласно прогнозу синоптиков, дожди продолжатся до вторника.

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