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  8 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

CA-NEWS (CA) -  В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II. В честь ее 93-летия в субботу состоится традиционный военный парад, который пройдет на плацу Королевской конной гвардии.

Планируется, что от плаца экипаж Ее Величества проедет к Букингемскому дворцу, а затем члены королевской семьи соберутся на балконе резиденции, чтобы поприветствовать подданных, участников парада и пилотов Королевских ВВС, которые пролетят над центром Лондона. В честь королевы будет дан салют, пишет ТАСС.

Парад, который проводится с 1748 года, всегда привлекает тысячи зрителей. Британские СМИ ожидают, что на публике впервые после родов появится супруга принца Гарри Меган Маркл. А вот супруг Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филипп, наоборот, может пропустить торжество. Почтенный возраст вынудил герцога еще два года назад официально завершить исполнение общественных обязанностей. Теперь он волен сам выбирать мероприятия, которые посетит вместе с королевой.

Напомним, британские монархи празднуют дни рождения дважды. Эта традиция идет со времен Эдуарда VII. Елизавета II отметила свой реальный день рождения еще 21 апреля. Традиционно этот день проходит исключительно в кругу родных и близких. А уже в июне, когда день рождения отмечается второй раз, королева наблюдает за знаменитым парадом выноса знамени, проводит смотр войск и приветствует подданных.

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