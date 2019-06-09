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  9 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Гулистане приготовили более 5 тонн плова. Люди устроили давку при его раздаче

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 8 июня, в городе Гулистане в Сырдарьинской области приготовили мега плов, сообщили местные СМИ.

В приготовлении плова приняли участие 20 именитых поваров со всей области.

Как сообщается, плов раздали малообеспеченным семьям, инвалидам, детским домам.

В соцсетях распространились видео, где местные жители устроили давку в очереди за пловом. Напомним, что аналогичный случай наблюдался пару лет назад в Ташкенте, когда приготовили плов весом почти семь с половиной тонн. Во время раздачи блюда в толпе началась суматоха и давка, организаторы того мероприятия были вынуждены приостановить бесплатную раздачу плова.


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