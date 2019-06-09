Казахскую свадьбу провели в посольстве РК в Вашингтоне

CA-NEWS (KZ) - В посольстве Казахстана в Вашингтоне состоялась торжественная церемония бракосочетания в духе казахских национальных традиций между гражданами РК Куатом Абрауом и Мейргуль Калешевой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Молодожены являются стипендиатами программы «Болашак», магистрантами Бостонского Университета. Пара познакомилась в процессе подачи документов для участия в международной Президентской стипендии «Болашак» в Нур-Султане», - рассказали в МИД. Свидетельство о браке молодоженам вручил руководитель консульского отдела Посольства Алмаз Садыров.