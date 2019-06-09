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  9 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мексика намерена давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

CA-NEWS (CA) -  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время выступления в Тихуане заявил, что его страна намерена помогать мигрантам, направляющимся в США.

Лидер Мексики подчеркнул, что со следующей недели страна начнет оказывать гуманитарную помощь, предоставлять возможность трудоустройства и образования, услуги медицины тем мигрантам, кто хочет легально попасть на американскую территорию, сообщает RT.

Также мексиканский глава отметил, что планирует и в дальнейшем строить отношения сотрудничества и дружбы с США во всех областях, не причиняя зло этой стране и не вмешиваясь в их дела.

8 июня стало известно о том, что США и Мексика пришли к консенсусу по вопросам пошлин и мигрантам.

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