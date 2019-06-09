Мексика намерена давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам
- Азия и мир, общество
- 11:49, 09 июня 2019
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CA-NEWS (CA) - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время выступления в Тихуане заявил, что его страна намерена помогать мигрантам, направляющимся в США.
Лидер Мексики подчеркнул, что со следующей недели страна начнет оказывать гуманитарную помощь, предоставлять возможность трудоустройства и образования, услуги медицины тем мигрантам, кто хочет легально попасть на американскую территорию, сообщает RT.
Также мексиканский глава отметил, что планирует и в дальнейшем строить отношения сотрудничества и дружбы с США во всех областях, не причиняя зло этой стране и не вмешиваясь в их дела.
8 июня стало известно о том, что США и Мексика пришли к консенсусу по вопросам пошлин и мигрантам.