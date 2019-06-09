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  9 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона

CA-NEWS (CA) -  Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии, сообщает Интерфакс.

Конституционный суд мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

За последние два года КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать (санкционировать) какие-либо законы или назначать министров.

Как сообщалось, 7 июня Конституционный суд Молдавии вынес решение, по которому президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Оно последовало через несколько минут после того, как Додон объявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось.

В субботу Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

В этот же день парламент Молдавии назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьером страны. Сразу после утверждения правительства Додон привел к присяге членов нового кабинета министров. Заседание парламента было созвано 8 июня вопреки принятому решению Конституционного суда о его роспуске.

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