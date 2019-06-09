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  9 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане в день выборов прошли массовые протесты (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Внеочередные президентские выборы в Казахстане проходят на фоне задержаний участников несанкционированных акций протеста в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Более сотни людей, скандировавших «Бойкот!», задержаны в день президентских выборов в центре Алматы, рядом с площадью Астана. Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки. Собравшиеся перед этим кричали: «Бойкот!», передает казахская служба Азаттык.

В Нур-Султане задержания проходили у дворца «Жастар», где собрались несколько сотен граждан.

Задержания около 20 человек прошли в Шымкенте.

Мира Ритманн, старший исследователь по Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch, в своем аккаунте в Twitter'е заявила, что журналисты были задержаны «при выполнении своих профессиональных обязанностей», а остальные люди – «при попытке использовать свое право на мирный протест».

Общее количество задержанных, по данным СМИ, составляет около сотни человек.

В МВД пока не прокомментировали информацию о задержаниях в стране.

9 июня в Казахстане – день внеочередных президентских выборов, первых в новейшей истории страны, в которых Нурсултан Назарбаев не участвует в качестве кандидата. 78-летний Назарбаев в марте этого года подал в отставку. Менее чем через три недели после сложения Назарбаевым полномочий вступивший в должность президента Касым-Жомарт Токаев, экс-спикер сената парламента, назначил досрочные выборы.

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