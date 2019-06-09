Явка на президентских выборах в Казахстане уже превысила 50%

CA-NEWS (KZ) - В воскресенье, 9 июня, в Казахстане проходят президентские выборы. К двум часам дня явка избирателей уже составила 51,8%, сообщил ЦИК.



В столице страны Нур-Султане этот показатель равен 37,6%, в Алмате – 37%, в Шымкенте – 40,5%. В Актюбинской, Алматинской, Атырауской и Кызылординской областях явка уже перешла отметку в 60%.

Отметим, к полудню по местному времени явка составляла 35,1%. К десяти часам утра – 12,8%. Все избирательные участки открылись к восьми часам утра.

На пост президента Казахстана претендуют семь человек. Это Касым Жомарт-Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая экс-главой государства Нурсултаном Назарбаевым, Амангельды Таспихов, участвующий в выборах от Федерации профсоюзов, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков. Также в бюллетене значатся имена писателя Садыбека Тугела, ставшего претендентом на кресло руководителя страны по решению общественного объединения «Улы Дала Кырандары» («Орлы великой степи»), оппозиционного деятеля, журналиста Амиржана Косанова, Толеутая Рахимбекова, баллотировавшегося от партии «Ауыл» («Село»), и первой в истории этого государства женщины-кандидата, депутата мажилиса (нижняя палата) парламента от партии «Ак жол» («Светлый путь») Дании Еспаевой.

Президента Казахстана избирают на пять лет. Порога явки нет, но для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей, иначе будет назначен второй тур.

Напомним, бывший президент страны Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия в середине марта этого года. Временно исполняющим обязанности главы государства стал Касым Жомарт-Токаев.