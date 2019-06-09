МВД Казахстана подтвердило задержание 100 человек в Нур-Султане и Алма-Ате

CA-NEWS (KZ) - В день досрочных выборов президента они вышли на улицы по призыву запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана», сообщил первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев.

По его словам, которые приводит ТАСС, всего в акциях протеста участвовало несколько сотен человек.

В то же время на избирательных участках не зафиксировано серьёзных нарушений общественного порядка, сказал Кожаев.

Он уточнил, что незначительный инцидент имел место в города Аральске Кызылординской области. «Гражданин в нетрезвом состоянии пришёл без документов голосовать. После того как члены избирательной комиссии потребовали у него удостоверение личности, вступил с ними в словесный конфликт. Покидая избирательный участок, пнул ногой по избирательной урне. Урна была повреждена», — рассказал первый замглавы МВД. Чиновник добавил, что мужчину привлекут к ответственности.

Сегодня в Казахстане проходят досрочные выборы президента. Кандидатами зарегистрированы 7 человек, в том числе исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев.