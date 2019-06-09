Явка на президентских выборах в Казахстане к 16:00 составила 65,9%

CA-NEWS (KZ) - Явка на выборах президента в Казахстане к 16:00 по местному времени составила 65,9%. Об этом сообщил ЦИК республики.



Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 16 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 65,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщается на сайте ЦИК.

По сведениям ЦИК Казахстана, наибольшая активность избирателей зафиксирована в Актюбинской области - 79,7%, на втором месте - Алма-Атинская область с 78,9%, далее следует Жамбылская область с 71,8%. В Нур-Султане явка составила 49,6%, в городах республиканского значения Алма-Ате и Шымкенте - 45,7% и 55,6% соответственно.

На предыдущих выборах президента Казахстана в 2015 году к 16 часам по местному времени явка избирателей составила 82,11%.