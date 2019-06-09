Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 72%

CA-NEWS (KZ) - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 18 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 72,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом сообщил ЦИК.
В том числе:
по Акмолинской области – 81,0 %
по Актюбинской области – 84,1 %
по Алматинской области – 86,3 %
по Атырауской области – 71,1 %
по Восточно-Казахстанской области – 77,2 %
по Жамбылской области – 73,8 %
по Западно-Казахстанской области – 66,2 %
по Карагандинской области – 72,8 %
по Костанайской области – 81,1 %
по Кызылординской области – 69,1 %
по Мангистауской области – 65,7 %
по Павлодарской области – 73,1 %
по Северо-Казахстанской области – 75,7 %
по Туркестанской области – 78,8 %
по г. Алматы – 49,2 %
по г. Шымкент – 63,6 %
по г. Нур-Султан – 63,7 %