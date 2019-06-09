ОБСЕ рассказала о проблемах с выборами в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Проблемные вопросы, связанные в том числе с отбором и номинированием кандидатов в президенты, сохраняются в электоральной системе Казахстана, заявил специальный координатор ОБСЕ Георгий Церетели. По его словам, жёсткие критерии уменьшают количество кандидатов и снижают порог соревновательности, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по словам Церетели, наблюдатели ОБСЕ подняли вопрос о проблемах с активистами и независимостью СМИ. Он подчеркнул, что организация проверит все эти вопросы.

Выборы в Казахстане в 2019 году отличаются от предыдущих тем, что на высокий пост не могут претендовать самовыдвиженцы. Новые требования не оставляют шансов на включение в гонку неожиданных претендентов, передаёт РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что перебои в работе Интернета и сотовой связи наблюдаются в столице Казахстана Нур-Султане и в городе Алма-Ата в день выборов президента. Нестабильно работают и наиболее популярные мессенджеры.