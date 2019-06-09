РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ОБСЕ рассказала о проблемах с выборами в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Проблемные вопросы, связанные в том числе с отбором и номинированием кандидатов в президенты, сохраняются в электоральной системе Казахстана, заявил специальный координатор ОБСЕ Георгий Церетели. По его словам, жёсткие критерии уменьшают количество кандидатов и снижают порог соревновательности, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по словам Церетели, наблюдатели ОБСЕ подняли вопрос о проблемах с активистами и независимостью СМИ. Он подчеркнул, что организация проверит все эти вопросы.

Выборы в Казахстане в 2019 году отличаются от предыдущих тем, что на высокий пост не могут претендовать самовыдвиженцы. Новые требования не оставляют шансов на включение в гонку неожиданных претендентов, передаёт РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что перебои в работе Интернета и сотовой связи наблюдаются в столице Казахстана Нур-Султане и в городе Алма-Ата в день выборов президента. Нестабильно работают и наиболее популярные мессенджеры.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Два человека погибли в Ташкенте из-за неизвестной отравы для тараканов
  • На организацию выборов президента Казахстана потратили около $23 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×