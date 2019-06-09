РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МВД Казахстана прокомментировало слухи о гибели мужчины во время митинга в Нур-Султане (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Во время митинга в Нур-Султане пожилой участник упал в обморок. Сотрудники полиции, обеспечивавшие на месте охрану общественного порядка, вызвали врачей скорой медицинской помощи и до их приезда оказали нуждающемуся первую помощь, сообщает МВД Казахстана.

В результате мужчине стало легче, он самостоятельно в сопровождении врачей покинул место, говорится в официальном сообщении.

"Распространяемая информация о якобы гибели мужчины при задержании полицией нарушителей общественного порядка не соответствует действительности. Сотрудниками спецсредства в отношении граждан не применялись", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 9 июня во время президентских выборах, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщает, что люди выходят на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».

Кожоев также сообщил, что на улицы вышли несколько сотен человек и задержано около сотни. Очевидцы в социальных сетях, сообщают, что количество митингующих и задержанных превышает официальные данные.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • На организацию выборов президента Казахстана потратили около $23 млн
  • Два человека погибли в Ташкенте из-за неизвестной отравы для тараканов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×