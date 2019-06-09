МВД Казахстана прокомментировало слухи о гибели мужчины во время митинга в Нур-Султане (видео)

CA-NEWS (KZ) - Во время митинга в Нур-Султане пожилой участник упал в обморок. Сотрудники полиции, обеспечивавшие на месте охрану общественного порядка, вызвали врачей скорой медицинской помощи и до их приезда оказали нуждающемуся первую помощь, сообщает МВД Казахстана.

В результате мужчине стало легче, он самостоятельно в сопровождении врачей покинул место, говорится в официальном сообщении.

"Распространяемая информация о якобы гибели мужчины при задержании полицией нарушителей общественного порядка не соответствует действительности. Сотрудниками спецсредства в отношении граждан не применялись", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 9 июня во время президентских выборах, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщает, что люди выходят на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».

Кожоев также сообщил, что на улицы вышли несколько сотен человек и задержано около сотни. Очевидцы в социальных сетях, сообщают, что количество митингующих и задержанных превышает официальные данные.