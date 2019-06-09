Президентские выборы завершились на основной части Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Голосование на досрочных президентских выборах завершилось на большей части Казахстана в 20.00 по времени Нур-Султана, но в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях из-за разницы во времени избирательные участки закроются на час позже.

В Казахстане 9 июня проходят внеочередные выборы президента. На эту должность претендуют семь кандидатов:

Касым-Жомарт Токаев

Жамбыл Ахметбеков

Дания Еспаева

Амиржан Косанов

Толеутай Рахимбеков

Амангельды Таспихов

Садыбек Тугел.

Сегодня, 9 июня во время президентских выборах, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщает, что люди выходят на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».



Кожоев также сообщил, что на улицы вышли несколько сотен человек и задержано около сотни. Очевидцы в социальных сетях, сообщают, что количество митингующих и задержанных превышает официальные данные.