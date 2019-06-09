Около 500 человек задержали в Нур-Султане и Алматы в день выборов, – МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил на брифинге в ЦИК РК, что в Нур-Султане и Алматы за день выборов задержали около 500 человек.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации и проведения несанкционированных акций. В городах Нур-Султан и Алматы с мест проведения акций было доставлено в органы внутренних дел около 500 человек", – цитирует слова Кожаева informburo.kz.

Говоря о действиях полицейских он отметил, что все они "вели себя максимально корректно".

"При задержании правонарушителей специальные средства не применялись. Распространяемые в социальных сетях сведения о пострадавших от действий полиции, даже о гибели человека, в ходе пресечения противоправных действий, не соответствует действительности", – отметил Марат Кожаев.

По информации управления здравоохранения Алматы, никто в этот день не обращался за медицинской помощью. В Нур-Султане на месте проведения незаконных акций к медработникам обратились 12 человек. Все в основном жаловались на гипертонический криз. При этом от действий митингующих пострадали трое полицейских.

"Со стороны участников антиобщественного движения уже применяются броски камнями, попадающимися под руку предметами, целенаправленно используются баллончиками. Трое полицейских получили травмы. Двое пострадали от брошенных из толпы камней, один получил ожог роговицы глаз от целенаправленно применённого перцового баллончика. Таким действиям будет дана соответствующая оценка по статьям уголовного законодательства", – сказал Марат Кожаев.

Всего на охрану общественного порядка по стране задействовали 19 тысяч полицейских, шесть тысяч сотрудников ЧС, волонтёров. Безопасность на улицах и в общественных местах обеспечивали 10 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии.

Голосование на досрочных президентских выборах завершилось на большей части Казахстана в 20.00 по времени Нур-Султана, но в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях из-за разницы во времени избирательные участки закроются на час позже.

В Казахстане 9 июня проходят внеочередные выборы президента. На эту должность претендуют семь кандидатов:

Касым-Жомарт Токаев

Жамбыл Ахметбеков

Дания Еспаева

Амиржан Косанов

Толеутай Рахимбеков

Амангельды Таспихов

Садыбек Тугел.

Сегодня, 9 июня во время президентских выборах, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщил, что люди выходят на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».

Кожоев также сообщил, что на улицы вышли несколько сотен человек и задержано около сотни. Очевидцы в социальных сетях, сообщают, что количество митингующих и задержанных превышает официальные данные.