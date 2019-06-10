Сын, зятья и внук президента Узбекистана побывали на свадьбе сыновей эмира Дубая

CA-NEWS (UZ) - 10-летний сын президента Узбекистана Алишер Мирзиёев и двое зятьев – Ойбек Турсунов и Отабек Умаров, а также внук главы Уз Миромон приняли участие в свадьбе сыновей вице-президента и премьер-министра ОАЭ, эмира Дубая Шейха Мухаммада бин Рашида аль-Мактума, которая состоялась 6 июня.

Об участии членов президентской семьи в свадьбе сыновей Шейха аль-Мактума стало известно после того, как младший зять Шавката Мирзиёева Отабек Умаров выложил фотографию со свадьбы на своей странице в Instagram.

На фотографии видно, как эмир Дубая стоит, положив руки на плечи сына Мирзияёва, а зятья главы Узбекистана стоят в одном ряду с одним из женихов.

Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов является первым заместителем главы администрации президента, его второй зять Отабек Умаров – первым заместителем руководителя Службы безопасности президента.

Представляли ли члены семьи Шавката Мирзиёева на свадьбе сыновей эмира Дубая правительство Узбекистана или участвовали в свадебном торжестве по личному приглашению – неизвестно. Пресс-служба президента Узбекистана не сообщила о том, что семья Мирзиёева принимала участие в свадебных мероприятиях первой семьи Дубая.

Эмир Дубая женил сразу трех сыновей в день празднования Ид-аль-Фитра – Рамазан хайита. В свадьбе участвовали в основном иностранные гости, приехавшие из арабских стран. Свадебное торжество прошло в дубайском Всемирном торговом центре.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встречался с эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом аль-Мактумом во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты в марте этого года.​ Тогда узбекистанские СМИ писали о том, что визит главы государства в ОАЭ был "продуктивным", а по его итогам был подписан ряд важных соглашений, в том числе по реализации перспективных инвестиционных проектов и программ на сумму более $10 млрд.

Правящая элита Узбекистана имеет тесные связи с Шейхом и эмирами Дубая еще со времен президента Ислама Каримова.