В пострадавших от стихии районах Таджикистана проводятся восстановительные работы

CA-NEWS (TJ) - Последние несколько дней на территории ряда городов и районов Таджикистана идут ливневые дожди, которые привели к подъему уровня воды в реках и стали одной из причин схода селей, передает Авеста.

В частности, на территории Восейского, Фархорского, Пянджского и Хуросонкого районов Хатлонской области, вблизи городов Пенджикент, Исфара, Канибадам и Б.Гафуровского района Согдийской области, районов республиканского подчинения – Рудаки и Файзабад из-за подъема уровня воды в реках грязевая и каменная масса перекрыла часть автомобильных дорог, были смыты стены вспомогательных пристроек жителей, частично, жижа заполнила приусадебные участки и подвалы частных домов.

Как сообщила начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи, сейчас ситуация в республике стабильная, на селеопасных участках ведется наблюдение. Проводятся профилактические и восстановительные работы. Привлечены силы и средства КЧС, министерства обороны и Комиссии по чрезвычайным ситуациям районов.

Также привлечено местное население для проведения восстановительных работ, сообщила Умеда Юсуфи, пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) РТ.

Напомним, накануне глава КЧС Рустам Назарзода провел экстренное совещание с участием руководителей ряда международных организаций, аккредитованных в нашей стране.

Участники совещания обсудили вопросы об оказании помощи населению городов и районов страны, пострадавших в результате схода селевых паводков.

Главой Комитета была предоставлена информация о сложившейся ситуации в стране. Было подчеркнуто, что во всех городах и районах страны, которые пострадали в результате стихии, работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, для определения нанесенного ущерба.

На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий стихии, с участием военнослужащих КЧС, министерства обороны и местными органами государственной власти.

По итогам встречи было принято решение оказать необходимую помощь в виде предоставлении гигиенических наборов, ёмкостей для воды, ГСМ для проведения работ по ликвидации последствий стихии.

Напомним, в результате обильных осадков, прошедших в Таджикистане последние дни, пострадало население ряда районов страны, есть человеческие жертвы, частичный ущерб нанесен десяткам домохозяйствам.

Стихия нанесла урон сельхозугодиям, дорогам и мостам. На местах работают комиссии, оценивающие объемы ущерба.