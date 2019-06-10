Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о психологическом давлении на Гульнару Каримову

CA-NEWS (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о психологическом давлении на старшую дочь ныне покойного первого президента страны Гульнару Каримову, которая отбывает тюремное наказание в женской колонии в Зангиате, и непредоставлении ей медпомощи.

«Состояние ее здоровья нормальное, при необходимости гарантировано оказание всех необходимых медицинских процедур», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа заявил, что его подзащитная находится под постоянным психологическим давлением.

«Каримовой отказывают в лечении. Ее вывезли из тюремного медицинского блока сразу после нашего последнего визита к ней. Ей отказывают в дальнейшем доступе к врачам, и она находится под постоянным психологическим давлением», – написал адвокат в своем Twitter'е.

В июле 2018 года 46-летней Гульнаре Каримовой, которая в декабре 2017 года была осуждена на 10 лет лишения свободы за «уклонение от уплаты налогов», «хищение», «вымогательство» и «уничтожение документации офшорных компаний», заменили тюремный срок на домашний арест сроком на пять лет. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.

Однако в начале марта этого года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова отправлена в колонию из-под домашнего ареста по решению суда, которое было принято 5 марта. В заявлении Генпрокуратуры сообщалось, что причиной принятия такого решения стало «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».

В 2015 году в Швеции, Швейцарии и США в отношении Каримовой завели уголовные дела, обвинив ее в присвоении около миллиарда долларов. Речь прежде всего шла о взятках, которые дочь покойного Ислама Каримова получала от крупных телекоммуникационных компаний – Telia, Vimpelcom и МТС – для их вхождения на рынок мобильной связи Узбекистана.

Все три компании уже признались в даче взяток старшей дочери Ислама Каримова. После этих заявлений, власти США выдвинули против Гульнары Каримовой официальное обвинение «во взяточничестве» и «отмывании денег» на сумму 865 миллионов долларов США.