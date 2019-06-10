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  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданина Узбекистана убило молнией под Петербургом - МИД

CA-NEWS (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, 7 июня 2019 года на строящемся объекте в Ленинградской области в результате попадания молнии погиб 23-летний гражданин Узбекистана.

Генконсульство установило контакты с Сосновоборским межрайонным следственным отделом, который проводит проверку по факту смерти и взяло ситуацию на контроль, сообщила пресс-служба МИДа.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-западного федерального округа России (Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, г.Санкт-Петербург) могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге по телефону: +7-965-029-41-49.

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