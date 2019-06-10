В Таджикистане в жару продлили школьные занятия

CA-NEWS (TJ) - Минобрнауки Таджикистана продлило учебный год до 14 июня, однако во многих школах из-за того, что учебная программа пройдена, ученики повторяют материал, а некоторые учащиеся и вовсе не ходят на уроки.

В этом году учебный год в школах Таджикистана продлен до 14 июня, что вызвало неоднозначную реакцию у родителей и педагогов.

Шермухаммад Ёрмухаммадзода, директор Учебно-методического центра Минобрнауки страны, в беседе с Радио Озоди так прокомментировал причины продления учебного года: «В некоторых школах уроки проводятся в три смены, и проводить внеклассные занятия и конкурсы не представляется возможным. Поэтому мы изыскали лишь две недели июня для этого. Если бы мы сократили учебный год, возможно, учебная программа не была бы выполнена. А сейчас хорошая возможность для воспитания и обучения школьников, повышения их грамотности».

В прежние годы учебный год завершался 25 мая, а последние несколько лет – в начале июня. Однако родители и некоторые преподаватели считают продление учебного года лишним.

Жительница Душанбе Анастасия сказала, что было бы лучше, если бы учебный год, как и раньше, завершался 25 мая. «Дети устают, поздно просыпаются, нет желания идти в школу, опаздывают на занятия. А учащиеся 11 классов, которые сдают до 25 июня выпускные экзамены, а 2 июля начинаются вступительные экзамены в вузы! Получается нет у них возможности отдохнуть, набраться сил. Как им полноценно готовится к поступлению?», - говорит она.

Гуландом Ёрмадова, мать одного из учеников средней школы, говорит, что в последние дни учебного года ей приходится чуть ли не силой заставлять идти сына в школу: «говорит, занятия кончились, что я туда пойду, хочу отдохнуть. Говорю, школа ведь до 14 июня, поругала, чтобы вовремя на уроки являлся. А он говорит, что все, что по программе было, они уже прошли, и занимаются повторением, ничего нового не проходят».

Шермуҳаммад Ёрмуҳаммадзода говорит, что наоборот, новые веяния, которые происходят в школе, дают возможность равномерно распределить нагрузку в течение всего учебного года: «раньше мы давали детям лишь один перерыв, зимой, сейчас же после каждой четверти у них есть каникулы, и поэтому есть возможность отдохнуть как ученикам, так и учителям».

Хотя и Министерство образования считает, что продление учебного года идет на пользу ученикам, однако в эти дни многие ученики на уроки не являются. Мунира Сироджева, преподаватель средней школы №80 района Рудаки, сказала «до 25-го мая все программы, которые были предусмотрены по плану, мы закончили, и так как учебный год продлен до 14 июня, мы на занятиях занимаемся повторением пройденных тем».

Сейчас рабочая группа Министерства образования изучает результаты продления учебного года и к каким результатам это привело. По словам представителя Минобразования, с учетом выводов рабочей группы возможно в будущем «внесение изменений в учебный процесс».