В Туркменистане 18-летних выпускников средних школ забирают в армию

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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде выпускников средних образовательных школ, достигших 18-летнего возраста, в спешном порядке забирают на военную службу, передает Азатлык.

Сообщается, что для того чтобы успеть призвать молодых людей до конца весеннего призыва, представители военкомата в некоторых случаях требуют от преподавателей ускорить процесс сдачи экзаменов.

В Туркменистане весенний призыв на военную службу был объявлен 20 марта, который продолжается с апреля по июнь.

На срочную военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Согласно законодательству, обучающиеся в высших учебных заведениях граждане имеют право на отсрочку от военной службы. Также граждане, у которых во время призывного периода и прохождения срочной службы рождается второй ребёнок, освобождаются от военной обязанности.

30 апреля сообщалось о том, что рассматривается вопрос об увеличении призывного возраста с 27 лет до 35 лет, а также отмене освобождения от воинской повинности граждан с двумя и более детьми.