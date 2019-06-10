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  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Германии арестовали вице-консула Монголии в Стамбуле, перевозившего 70 кг героина на дипломатической машине
Предыстория: В Германии арестовали двух граждан Монголии, перевозивших 70 кг героина на дипломатической машине

CA-NEWS (MNG) -  В Германии 5 июня арестовали двух монгольских дипломатов с 70 кг героина в машине. В таможне Германии сообщают, что их сотрудники остановили машину с дипломатическими номерами, выезжавшую с Чехии.

Монгольские СМИ сообщают, что преступление совершено вице-консулом генконсульства Монголии в Стамбуле Б.Баттушигом, который был назначен 1 июля 2018 года, и водителем С.Эрдэнэбаяром, служащим на дипломатической службе более 20 лет и работавшим водителем глав внешнеполитического ведомства страны. Именно поэтому С.Эрдэнэбаяр был направлен в Турцию.

По неофициальным данным существует вероятность того, что перевозки наркотических средств и психотропных веществ осуществлялись вышеперечисленными лицами на протяжении более года, передает Mongolnow.

Отвечая на вопросы журналистов, начальник консульского отдела министерства внешних связей Монголии Л.Мунхтушиг сказал:

- В настоящее время выясняют цель поездки монгольских дипломатических сотрудников из Турции в Германию. А разведывательное управление проверяет вопрос о наличии причастных к этому делу других монгольских граждан.

- Проверка по делу ещё не завершена. Но согласно законодательству Германии в случае совершения преступления, связанного с наркотическими средствами, выносится приговор в виде лишения свободы сроком от 2 до 15 лет, - заключил Мунхтушиг.

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