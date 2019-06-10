Кандидаты в президенты Казахстана прокомментировали предварительные итоги выборов

CA-NEWS (KZ) - Кандидаты в президенты Казахстана прокомментировали результаты exit poll, передаёт «Казинформ».

По словам представителя движения "Ұлт тағдыры" Амиржана Косанова, впервые в новейшей истории Казахстана отдельный представитель казахстанской оппозиции без объединённых усилий набрал значительное количество голосов.

«Я хочу сразу сказать, что это достижение уникально, потому что впервые в новейшей истории Казахстана отдельный представитель казахстанской оппозиции без объединенных усилий, без самостоятельной политической партии выходит на такой достаточно серьезный политический уровень, который вмещает в себя больше, чем проценты, необходимые для победы на парламентских выборах двух политических партий», - заявил Амиржан Косанов.

По словам представителя партии "Ак жол" Дании Еспаевой, она получила множество звонков от избирателей, которые выражали ей свою поддержку. Политик отметила, что выборы прошли очень напряжённо и дали ей жизненный и профессиональный опыт.

"По предварительным данным, я на третьем месте, это для меня высокий показатель. Кроме того, я стала первой женщиной-кандидатом в президенты в истории независимого Казахстана, это радует", – сказала Беспаева.

Толеутай Рахимбеков, которого выдвинула партия "Ауыл", поблагодарил своих сторонников и однопартийцев.

"Время на этом не остановилось. Политическая платформа нашей партии полностью направлена на процветание сельских населённых пунктов. Это жизненное направление. Впереди выборы в Парламент. Мы не будем отклоняться от этого курса", – сказал Рахимбеков.

Кандидат в президенты от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Сади-бек Тугел также прокомментировал результаты еxit рoll.

«Народ сделал свой выбор. Как мы все слышали, по предварительным данным еxit рoll, Касым-Жомарт Токаев одержал большую победу с результатом 70,13%. Как один из кандидатов от чистого сердца хочу поздравить его», - отметил С. Тугел. По его мнению, выборы были открытыми, честными. Казахстанцы исполнили свой гражданский долг.

Кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов отметил, что во время предвыборной кампании им не препятствовали. Претендент на пост главы государства удовлетворён результатами голосования.

"Лично объехал 12 регионов, а мои доверенные лица, мои сторонники побывали во всех регионах. Мы, профсоюзы, показали себя, ряды сплотились, на мой взгляд, наша команда сплотилась. Нашёл много друзей, знакомых, которые меня поддерживали. При встречах нас очень хорошо, тепло встречали, горячо поддерживали, общались", – сказал Таспихов.

Коммунист Жамбыл Ахметбеков выразил сожаление из-за того, что не смог со своими однопартийцами успешно представить электорату свою предвыборную программу.

"В дальнейшем над этим проектом будем ещё работать. Будем готовить молодёжь, будем сами исправлять свои ошибки. Где-то улучшать, корректировать, эта работа будет продолжаться", – сказал Ахметбеков.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным exit poll от Института "Қоғамдық пікір", победил на внеочередных президентских выборах. Он набрал 70,13% голосов избирателей.