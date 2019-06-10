Публикация снимков голых граждан Таджикистана, задержанных в Москве, вызвала возмущение в соцсетях

CA-NEWS (TJ) - Фотографии четырех граждан Таджикистана, задержанных в Москве по подозрению в причастности к гибели российского борца Сергея Чуева вызвала шквал возмущений таджикских пользователей. В соцсетях распространились фото задержанных, где видно, что у троих из них приспущены штаны и оголён зад.

Как сообщает сайт "Ахбор", снимки появились в российских интернет-ресурсах 9 июня с подачи правоохранительных органов столицы России. На одном из снимков видно, как у троих задержанных приспущены штаны, сами они стоят с поднятыми вверх руками. Брюки некоторых из них разорваны, а на ягодицах видны следы кровоподтёков.

Таджикские пользователи считают публикацию таких фотографий и методы задержаний оскорбительными и требуют у посольства Таджикистана вмешаться в ситуацию. По мнению таджикских пользователей, такое обращение унижает честь и достоинство не только задержанных, но и Таджикистан, как страну и его народ.

Как пишут пользователи, эти фотографии еще раз показывают наяву, в какой бесправной ситуации находятся граждане Таджикистана в России, отмечается в сообщении сайта.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Ими оказались граждане Таджикистана. Всего задержано 4 человека в возрасте от 24 до 29 лет.

Напомним, Сергей Чуев был избит в ночь на 7 июня после того, как сделал замечание компании молодых людей, приставшей к беременной женщине. Затем спортсмена скинули в пруд, в результате чего он скончался.

Как сообщил «Московской газете» источник в правоохранительных смерть Чуева наступила в результате того, что он захлебнулся водой.

Следствие склоняется к версии, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.