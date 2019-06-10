Принц Луи надел старый костюмчик принца Гарри на парад в честь Елизаветы II (фото)

CA-NEWS (CA) - Королева Елизавета II 8 июня принимала парад, посвященный своему дню рождения. Королеве исполнилось 93 года. Это событие также известно и как Trooping the Colour. В нём приняли участие более тысячи британских военнослужащих, а за торжественной церемонией наблюдали 7,5 тысяч гостей.

Внимание интернет-пользователей привлек образ малыша Луи. Оказывается, сын Кембриджей надел тот же костюмчик, что прежде на Trooping the Colour надевал его дядя принц Гарри, когда был маленьким мальчиком. Та же рубашка с вышивкой и похожие голубые шортики.

Похожий костюмчик надевал в детстве и его отец - принц Уильям.

*принц Уильям (герцог Кембриджский) - слева, принц Луи - справа

Елизавета II традиционно отмечает два дня рождения. Фактический приходится на 21 апреля и проходит без особых торжеств. Официальный день рождения монарха празднуется в первую, вторую и реже третью субботу июня. Обусловлено это тем, что в это время года в Великобритании устанавливается теплая и солнечная погода.



