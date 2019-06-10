Жители Узбекистана хотели устроить самосуд над педофилом

CA-NEWS (UZ) - Днем 5 июня в махалле «Ташлак» Уртачирчикского района Ташкентской области был задержан мужчина в возрасте чуть старше 40 лет. Местные жители сообщили, что мужчина был задержан в то время, когда пытался обманным путем заманить 8-летнюю девочку к себе в дом и изнасиловать.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, инцидент произошел днем 5 июня. В этот день в стране праздновали Ид ал-Фитр, который знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

Мужчина в возрасте чуть старше 40 лет, предложив 8-летней девочке 100 тысяч сумов, пытался заманить ее к себе в дом, сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

В своем заявлении в правоохранительные органы отец 8-летней девочки написал, что задержанный является педофилом. По словам мужчины, его дочь от педофила спас житель махалли «Ташлак» П.К., которому впоследствии удалось задержать неизвестного мужчину.

Активист махалли «Ташлак» Абдукаххар-ака говорит, что работникам махалли удалось предотвратить расправу местных жителей над задержанным мужчиной, после чего его передали сотрудникам правоохранительных органов.

На видеозаписи, сделанной в момент задержания предполагаемого педофила, за кадром слышны женские голоса, которые выкрикивают: «Таких тварей, как ты, нужно убить!»

В правоохранительных органах Уртачирчикского района подтвердили информацию о том, что на видео запечатлен именно тот мужчина, который был задержан 5 июня сотрудниками органов внутренних дел.

В своем заявлении отец 8-летней девочки написал, что его ребенок пережил попытку изнасилования и потребовал от правоохранительных органов привлечь насильника к уголовной ответственности.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в настоящее время следственным отделом РОВД Уртачирчикского района по данному факту проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах Узбекистана сообщил, что подозреваемый в педофилии и все свидетели уже допрошены.

Статья за педофилию как таковая в уголовном законодательстве Узбекистана отсутствует.