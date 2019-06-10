В торговом комплексе Маргилана произошел крупный пожар

- Узбекистан, происшествия
- 11:17, 10 июня 2019
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CA-NEWS (UZ) - В выходные, 9 июня, ночью в оптовом торговом комплексе Маргилан” произошел пожар крупный пожар.
Как сообщило отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МЧС Республики Узбекистан, на ликвидацию пожара задействовано 19 пожарных экипажей и 3 спец техники.
Первые боевые расчеты прибыли на место происшествия в течение 5 минут. При прибытии пожарных экипажей, огнём были охвачены основные строительные конструкции торгового комплекса. Пожар был локализован в 04:20 и был полностью ликвидирован в 05:40, также не допущено получение травмирования и гибели среди людей.
В результате пожара огнём уничтожено площади 1575 кв.метров конструкций торгового комплекса, а также магазины и торговые лавки с товарами. Удалось сохранить 8,865 кв.метров площади в торговом комплексе.
Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.