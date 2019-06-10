Китай составит новые планы сотрудничества с Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках инициативы «Один пояс и путь»

- Таджикистан, политика
- 11:20, 10 июня 2019
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- Обновлено: 11:47, 10 июня 2019
CA-NEWS (TJ) - Предстоящие визиты председателя КНР Си Цзиньпиня в Кыргызстан и Таджикистан расширят перспективы дальнейшего развития дипломатических отношений между странами.
О деталях визитов представителям СМИ сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй 9 июня, передает China Global Television Network.
Китайский лидер совершит государственный визит в Кыргызстан, где он примет участие в 19-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 12-14 июня.
Си Цзинпинь также примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое пройдет в Душанбе, и совершит государственный визит 14-16 июня.
Программа визитов включает официальные и неформальные встречи, мероприятия, двусторонние переговоры. Ожидается подписание десятков соглашений и заявлений.
«Визиты китайского лидера активизируют сотрудничество между ШОС и СВМДА», - Чжан Ханьхуэй заявил.
Чжан также отметил, что в ходе предстоящих визитов Китай составит новый план сотрудничества с Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках Инициативы «Один пояс и путь», углубит экономическое сотрудничество и взаимодействие между людьми.