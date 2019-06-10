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  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай составит новые планы сотрудничества с Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках инициативы «Один пояс и путь»

CA-NEWS (TJ) -  Предстоящие визиты председателя КНР Си Цзиньпиня в Кыргызстан и Таджикистан расширят перспективы дальнейшего развития дипломатических отношений между странами.

О деталях визитов представителям СМИ сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй 9 июня, передает China Global Television Network.

Китайский лидер совершит государственный визит в Кыргызстан, где он примет участие в 19-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 12-14 июня.

Си Цзинпинь также примет участие в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое пройдет в Душанбе, и совершит государственный визит 14-16 июня.

Программа визитов включает официальные и неформальные встречи, мероприятия, двусторонние переговоры. Ожидается подписание десятков соглашений и заявлений.

«Визиты китайского лидера активизируют сотрудничество между ШОС и СВМДА», - Чжан Ханьхуэй заявил.

Чжан также отметил, что в ходе предстоящих визитов Китай составит новый план сотрудничества с Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках Инициативы «Один пояс и путь», углубит экономическое сотрудничество и взаимодействие между людьми.

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