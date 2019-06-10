Учителям в глубинке Узбекистана повысят зарплату

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана постановило повысить зарплату учителей из отдаленных районов.

Кабинет министров Узбекистана в июне принял постановление о повышении заработной платы учителям, которые работают в отдаленных регионах страны. Власти республики заявляют, что оплата труда учителей возрастет в будущем до 1 тысячи долларов, пишет Kun.uz.

Документ гласит, что повышение будет рассчитываться исходя из стажа работы в школе. Так, учителя проработавшие от 6 месяцев до трех лет получат надбавку в 10 процентов, за стаж от 3 до 5 лет работы — 20%, от 5 до 10 лет — 30 процентов, от 10 до 15 лет — 40 процентов. В полтора раза будет повышена зарплата учителям со стажем более 15 лет. Нововведение распространяется не на все регионы, а только на те, что указаны в документе.

Кроме преподавателей общеобразовательных учреждений, надбавку получат и учителя музыкальных школ. С первого июня их зарплаты вырастут.

Ранее, власти Узбекистана заявляли, что учительская зарплата в будущем вырастет до тысячи долларов. Точных дат никто не называл, однако и министерство образования и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно заявляли, что придерживаются этого курса.