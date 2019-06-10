Хакеры взломали систему распределения мест в детсады Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане временно приостановили работу системы по распределению мест в дошкольные организации, сообщает управление образования столицы в Facebook.

"С ночи идёт массированная хакерская атака на систему. Одномоментно пытаются зайти более 500 тысяч пользователей. В данный момент технические специалисты локализуют источник атаки. До возобновления работы мы заранее сделаем объявление. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

"Следует заходить в систему исключительно в дни распределения мест по году рождения вашего ребёнка. Это крайне важно для недопущения перегруженности системы", – отметили в управлении образования.

Разъяснительную работу для родителей проводят 10 июня с 9.00 до 18.30 на базе двух дворцов школьников.

В управлении образования пояснили, что в эти дни свободные места в детсады будут приоритетно открыты сначала для тех, у кого подошла очередь, для всех остальных – на четвёртый день (после того, как пройдёт 3 рабочих дня) после каждого опубликования данных.