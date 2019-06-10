ЦИК Казахстана озвучила предварительные итоги выборов президента: победил Токаев

|Предыстория: Касым-Жомарт Токаев набрал 70% голосов на выборах президента Казахстана, - данные экзитполов
CA-NEWS (KZ) - В центральной избирательной комиссии Казахстана огласили предварительные итоги внеочередных выборов президента.
За действующего президента Касым-Жомарта Токаева проголосовало 70,76 % избирателей;
Кандидат от объединённого национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов набрал -16,2 %;
Кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева набрала- 5,2%;
За кандидата от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбекова проголосовали - 3,2 % избирателей;
Кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов набрал 2,07%;
Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков - 1,82 %;
Кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел набрал 0,92 %;
Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись выборы президента. В целом, явка на выборы по Казахстану составила 77,4%.
Он также сообщил, что в Нур-Султане и Алматы за день выборов задержали около 500 человек.