Собор Саграда Фамилия получил разрешение на строительство 137 лет спустя

CA-NEWS (CA) - На протяжении 137 лет строительство собора Саграда Фамилия в Барселоне осуществлялось нелегально. Однако все изменилось в минувшую пятницу, когда Римско-Католическая церковь наконец получила разрешение на строительство, как сообщила заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс в Твиттере. Городской совет Барселоны выдал лицензию на строительство комитету, отвечающему за завершение строительства собора. Собор должен будет выплатить налоги в размере 4,6 миллионов евро (5,2 миллиона долларов США).

Деньги пойдут на проекты, призванные снизить воздействие от посещения недостроенной базилики около 4,5 миллионами туристов ежегодно.

Жанет Санс сообщила журналистам, что совету наконец-то удалось «разобраться с исторической аномалией, когда такой символичный памятник как Саграда Фамилия не имел разрешения на строительство и все происходило нелегально».

Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор, из-за этого храм называют самым знаменитым долгостроем. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди, который обратился за разрешением на строительство в 1885 году. И хотя стройка началась в 1882 году, власти обнаружили лишь в 2016, что разрешения на строительство не существует.

С 2005 года собор входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым посещаемым строением в Барселоне.

Завершение строительства ожидается в 2026 году, к столетию со дня смерти Антонио Гауди.