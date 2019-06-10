«Туристы, убирайтесь домой». Мы стали слишком много путешествовать? - Republic

CA-NEWS (CA) - В конце мая из-за чрезмерного наплыва туристов был закрыт Лувр. По подсчетам Le Figaro, за последние 10 лет поток туристов увеличился на 20%. Музейные работники ответили на это забастовкой – с такими толпами желающих увидеть «Мону Лизу» музей стал опасным местом. В своем заявлении сотрудники написали «Лувр задыхается» и указали на полное несоответствие способности музейных помещений справиться с таким количеством гостей, передает интернет-издание Republic.

Примерно в это же время из желающих покорить Эверест выстроилась гигантская очередь, что привело к смерти 11 человек.

И это не единственные инциденты: толпы («как в Диснейленде») пользователей инстаграма вызвали «маковый апокалипсис», заполнив цветущие маковые поля в маленьком калифорнийском городке, а власти испанского острова Майорка предложили запретить так называемые party boats – экскурсии на судах, в ходе которых туристам разрешается выпивать неограниченное количество алкоголя.

Феномен сверхтуризма, пишет Atlantic, сравнительно нов – слово «overtourism» вошло в лексикон в 2017 году, но от него уже пострадали Барселона, Венеция, Рейкьявик, Таиланд (властям пришлось закрыть для туристов тот самый пляж из фильма Дэнни Бойла «Пляж»), Филиппины и другие излюбленные туристами места. Во многих популярных европейских городах (в той же Барселоне, где на 1,6 млн местных жителей в 2017 году пришлось 30 млн гостей) нередки протесты, и часто встречаются граффити вроде «Tourists go home» («Туристы, убирайтесь домой»). В Европе даже появляются общественные организации по борьбе с негативным влиянием сверхтуризма на местных жителей.

Суть и причины

Еще ⁠200 лет назад путешествия были уделом «обеспеченной знати и образованных ⁠специалистов». Только с середины XIX века – по мере роста среднего класса – начал ⁠развиваться массовый туризм.

Что ⁠движет людьми, отправляющимися в путешествие? Жажда ⁠новых знаний и опыта, желание ⁠отдохнуть? Все это, но не только. Психологи из Корнеллского университета в ходе исследования обнаружили, что трата денег на впечатления приносит больше счастья (и это чувство более продолжительно), чем покупка каких-либо материальных объектов. Это связано с тем, утверждает профессор психологии Томас Гилович, что со временем люди «адаптируются» к физическим объектам и ощущение счастья притупляется. В то время как приятный опыт, полученный в том числе в путешествиях, будет греть душу еще долго.

Еще одна причина появления сверхтуризма – макроэкономическая. В последние пару десятилетий у среднего класса – а это десятки миллионов человек – появились средства на путешествия. Взять, к примеру, Китай: если в 2000 году за его пределы выехали 10,5 млн граждан, то в прошлом году туристами стали около 156 млн. Но за всплеск интереса к туризму ответственность несет не только Китай. В 2017 году путешествовали почти 40 млн россиян. Если в 1960 году во всем мире насчитывалось менее 70 млн туристов, то сегодня их примерно 1,4 млрд.

Популяризация туризма

Массовый туризм сейчас на пике. Сегодня как никогда популярны круизы, в ходе которых работающие на дизельном топливе суда завозят тысячи пассажиров за один раз в портовые города.

Сверхдешевые авиалинии также работают на популяризацию туризма: если в 2015 году мировые авиаперевозчики в общей сложности транспортировали около 3,5 млрд пассажиров, то к 2030 году, как ожидается, это число удвоится. Такие платформы, как Airbnb, снабжают желающих отправиться в путь доступными квартирами на любой вкус, что также вызывает протесты у резидентов. Так, в Барселоне из-за Airbnb (и подобных ей платформ) арендная плата поднялась на 4%.

При этом сама платформа осознает проблему и пытается с ней справиться: в прошлом году она сообщила о своем намерении учредить офис «здорового туризма», чтобы решить проблему. Сотрудники офиса, как предполагается, должны убеждать отдыхающих посещать места, которые сильнее нуждаются в их деньгах. Кроме того, Airbnb также учреждает консультационный совет – он поможет сформировать долгосрочную стратегию компании, чтобы уменьшить ее роль в засилье туристов.

На сверхтуризм работают и соцсети, например, инстаграм, и такие сайты, как Yelp и TripAdvisor, которые позволяют своим пользователям открывать и оценивать рестораны, музеи и пляжи. Впрочем, мировой туризм выходит за рамки путеводителей и топовых достопримечательностей. Согласно данным итальянского социолога Марко Д’Эрамо, в 1950 году 98% международных туристов посетили 15 наиболее известных мест. Уже в 2007-м их посетили всего 57% отдыхающих. Туристы осваивают новые территории.

Коллективная ответственность

Власти всячески пытаются повлиять на сверхтуризм: вводят налоги на туристов (Амстердам, Барселона, Рим, Венеция), которые слегка уменьшают число прибывающих и одновременно служат подспорьем для улучшения инфраструктуры и уменьшения ущерба, неизбежно причиняемого туристами. Выпускаются специальные директивы, запрещающие, например, экскурсионные автобусы в историческом центре города (Рим) или продвигающие «демаркетинг» (намеренное снижение спроса на товар – в Амстердаме власти делают ставку не на количество, а на качество посетителей, на тех, кто, по словам главы Amsterdam Marketing Франса ван дер Аверта, уважает и понимает характер города, не рассматривает его только как место для вечеринок).

Подобные меры в ближайшие годы станут еще более важными (и, возможно, строгими), так как страсть к туризму не утихает, а путешествия становятся все более доступными. По некоторым оценкам, уже к 2030 году мировой средний класс разрастется до миллиарда человек, большая часть которых непременно захочет получить запоминающиеся впечатления.

Сверхтуризм – симптом нынешней эпохи гипермобильности и прямое следствие позднего капитализма. Это – проблема, ответственность за которую надо нести всем вместе, в статье для The Conversation пишут ученые, изучавшие проблему сверхтуризма в ЕС и Австралии, – Клаудио Милано, Джозеф Чир и Марина Новелли.

По их мнению, городские власти и туристические менеджеры должны признать, что существуют определенные пределы вместимости того или иного места. Они должны сделать главным приоритетом благополучие местных жителей, а не нужды глобального туризма. Мировая туристическая система, в свою очередь, также должна более разумно подходить к своей деятельности, обеспечивая оптимальный баланс между опытом, который получат ее клиенты, и выгодой для местного населения. Сами же туристы обязаны более сознательно подходить к своим путешествиям – как к выбору места назначения, так и к своему поведению там.

Важно помнить и то, что некоторые жалобы на перенасыщенность туристами раздуты, а недовольство местных жителей порой объясняется расизмом и другими формами нетерпимости. Путешественники, вкладывающие свои деньги напрямую в развитие местной экономики, крайне важны для бюджетов множества городов. И если в некоторых местах и наблюдается чрезмерное скопление людей, то это проблема именно этого места, а не всего города (или региона) в целом.

Феномен сверхтуризма неизбежно означает еще большее количество жалоб от местных и ущерб от нашествия «вандалов». Но он также означает межкультурное взаимодействие (возможно, даже обогащение и обмен опытом), инвестиции и демократизацию путешествий, больше удивительных открытий и расширение горизонтов.