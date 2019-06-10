Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 10 июня, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с избранным главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на прошедших накануне президентских выборах в Казахстане, сообщает пресс-служба президента.

Было подчеркнуто, что новый импульс развитию двустороннего сотрудничества придал первый государственный визит Президента Казахстана в Узбекистан в апреле этого года, в ходе которого была подтверждена взаимная приверженность укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы узбекско-казахстанского сотрудничества, а также региональной и международной повестки.

Рассмотрен также график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе в рамках мероприятий многосторонних организаций.

Президенты двух государств вновь подчеркнули приоритетный характер последовательного развития и укрепления отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном.