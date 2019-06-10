ГУВД Ташкента объявило войну бомбилам в аэропорту Ташкента

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте объявили войну незаконным перевозкам пассажиров, и в частности в международном аэропорту Ташкента.

ГУВД Ташкента взяло на контроль ситуацию с таксистами-частниками, на выходе в Международном аэропорту навязчиво предлагавших свои услуги по извозу и при этом запрашивавших цену едва ли не втрое выше действительной, отмечается на сайде ведомства.

Совместно с представителями налогового ведомства и Узбекского агентства речного и автомобильного транспорта на территории, отведенной для автотранспортных средств, регулярно проводятся мероприятия по выявлению таксистов, работающих без лицензии.

С 17 мая по 1 июня было выявлено 50 таксистов-частников, 24 из них привлечены к административной ответственности по статье, 42 автомобиля помещены на штрафплощадку.

"Порядка стало больше. Однако, судя по отдельным сообщениям, поступающим в ГУВД столицы, иные «бомбилы» идут на разные ухищрения, чтобы обмануть правоохранительные органы. Например, заявляют, что не «таксуют», а ожидают друзей или родственников. Или посылают поближе к выходу из аэропорта своего человека, а сами на машине ждут где-нибудь подальше. Есть сообщения о том, что столкнулись с такими таксистами, прилетев среди ночи, другие рассказывают, что это было поутру". - отмечает ГУВД.

В ведомстве убедительно просят гостей и жителей по прилету в столицу в Международном аэропорту при «атаке» таксистов-«бомбил», сообщить в какое время прилетели и как выглядел таксист, навязчиво предлагавший свои услуги по извозу. Еще лучше, если удастся его сфотографировать.