90% иностранных инвестиций, привлекаемых Монголией идет на медно-золотой рудник Оюу-Толгой

CA-NEWS (MNG) - Монголия привлекла прямые иностранные инвестиции на сумму 661,8 млн в первом квартале 2019 года, увеличившись на 7,5 процента в годовом исчислении, передает khadlan.mn.



В заявлении Центрального банка Монголии более 90 процентов иностранных инвестиций идет в медно-золотой рудник Оюу-Толгой, который частично принадлежит правительству Монголии.

Ожидается, что в течение 20 лет на руднике будет производиться в среднем 430 000 тонн меди и 425 000 унций (около 12 050 кг) золота в год.

Ожидается, что этот проект принесет не менее 1,3 миллиарда долларов США в этом году, составив треть государственных доходов в 2019 году, по данным министерства финансов Монголии.

Монголия богата природными ресурсами, и иностранные инвестиции в горнодобывающий сектор являются одним из основных факторов экономического роста страны.