РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
90% иностранных инвестиций, привлекаемых Монголией идет на медно-золотой рудник Оюу-Толгой

CA-NEWS (MNG) -  Монголия привлекла прямые иностранные инвестиции на сумму 661,8 млн в первом квартале 2019 года, увеличившись на 7,5 процента в годовом исчислении, передает khadlan.mn.

В заявлении Центрального банка Монголии более 90 процентов иностранных инвестиций идет в медно-золотой рудник Оюу-Толгой, который частично принадлежит правительству Монголии.

Ожидается, что в течение 20 лет на руднике будет производиться в среднем 430 000 тонн меди и 425 000 унций (около 12 050 кг) золота в год.

Ожидается, что этот проект принесет не менее 1,3 миллиарда долларов США в этом году, составив треть государственных доходов в 2019 году, по данным министерства финансов Монголии.

Монголия богата природными ресурсами, и иностранные инвестиции в горнодобывающий сектор являются одним из основных факторов экономического роста страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×