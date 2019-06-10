Полиция оцепила место проведения митинга в Нур-Султане (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане полиция оцепила место проведения митингов возле дворца Жастар. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись выборы президента. В целом, явка на выборы по Казахстану составила 77,4%.

В центральной избирательной комиссии Казахстана огласили предварительные итоги внеочередных выборов президента.



За действующего президента Касым-Жомарта Токаева проголосовало 70,76 % избирателей;



Кандидат от объединённого национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов набрал -16,2 %;



Кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева набрала- 5,2%;



За кандидата от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбекова проголосовали - 3,2 % избирателей;



Кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов набрал 2,07%;



Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков - 1,82 %;



Кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел набрал 0,92 %;

Во время президентских выборов, в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Первый замминистр МВД Казахстана Марат Кожоев сообщил, что люди выходили на улицы из-за призывов запрещённой в республике организации «Демократический выбор Казахстана».



Он также сообщил, что в Нур-Султане и Алматы за день выборов задержали около 500 человек.

Пользователи соцсетей, сообщают, что задержанных на митингах в Нур-Султане увезли после суда за пределы города.