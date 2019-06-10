Таджикистан отчитается перед ООН по ситуации с правами человека

CA-NEWS (TJ) - Правительственная группа Таджикистана тщательно готовится к очередной сессии Комитета ООН по правам человека, где будет отчитываться по ситуации с соблюдением прав человека в стране.

Работа сессии Комитета ООН начнется 1 июля в Женеве. Правительство Таджикистана должно выступить с докладом по соблюдению прав человека в стране и выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах.

Выступление таджикской делегации запланировано 2 и 3 июля. Правительственной группе необходимо будет ответить по периоду, когда произошли хорогские события 2012 года, была закрыта Партия исламского возрождения, а ее активисты были отправлены за решетку.

Ожидается, что Комитет спросит у Таджикистана причины осуждения нескольких независимых адвокатов, среди которых Бузургмехр Ёров. Таджикские власти также должны ответить перед представителями ООН за частые блокировки новостных веб-сайтов и социальных сетей.

В списке вопросов также притеснение людей за ношение бороды и рейды против женщин в хиджабах. Власти также должны прокомментировать доклады правозащитных организаций, представленные в комитет, в которых таджикское правительство жестко критикуется в связи с ограничениями прав человека в стране.

Официальная делегация, состоящая из представителей Мминистерства юстиции, прокуратуры и других структур, подготовило 36-страничный доклад в Комитет ООН по правам человека. Копия правительственного доклада попала в распоряжение Радио Озоди. В частности, комментируя хорогские события 2012 года, таджикские власти отметили, что эти события не имели политической подоплеки, а военная операция в ГБАО была проведена с целью нейтрализации преступных группировок, на счету которых были тяжкие преступления, в том числе убийство начальника управления ГКНБ по ГБАО Абдулло Назарова.

После убийства в Хороге была проведена широкомасштабная военная операция правительственных войск. По официальным данным, в результате однодневной спецоперации погибли 17 человек, включая мирного жителя.

В официальном ответе правительства Таджикистана на вопрос о причинах запрета ПИВТ говорится, что доказана причастность партии к неудавшемуся мятежу в сентябре 2015 года, поэтому она была признана террористической, а ее деятельность запрещена на территории страны. Тем временем ПИВТ с самого начала отвергает эти обвинения, заявляя, что все обвинения надуманы и сентябрьский мятеж был поводом для запрета деятельности партии, которая на тот момент была крупнейшей оппозиционной политической силой в стране.