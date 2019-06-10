Венесуэла «догоняет» Сирию по числу беженцев: 4 миллиона человек покинули страну

CA-NEWS (CA) - Число граждан Венесуэлы, покинувших страну, достигло 4 миллионов. Об этом сообщили из Международной организации по миграции (МОМ) и Управления по делам беженцев (УВКБ). На сегодняшний день только Сирия превосходит Венесуэлу по числу тех, кто бежал в другие страны: за пределами родины находятся 5,6 миллионов сирийцев, передает служба новостей ООН.



В ООН отмечают, что всего за семь месяцев число венесуэльских беженцев увеличилось на миллион. Большинство из них нашли убежище в других странах Латинской Америки. Рекордное число переселенцев находится в Колумбии – 1,3 миллиона. За ней следуют Перу, Чили, Эквадор, Аргентина и Бразилия. Беженцы из Венесуэлы также оседают в странах Центральной Америки, Карибского бассейна и в Мексике.

«Эти цифры должны напомнить нам о том, что принимающие общины нуждаются в поддержке, – сказал Эдуардо Штейн, представитель МОМ и УВКБ, занимающийся венесуэльскими беженцами и мигрантами. – Латиноамериканские и карибские страны делают все возможное для того, чтобы решить эту проблему, но они не справятся без международной помощи».

Тем временем ООН и ее гуманитарные партнеры продолжают оказывать поддержку жителям Венесуэлы. С начала этого года сотрудники Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) доставили в страну 55 тонн гуманитарной помощи. 25 больниц в пяти штатах получили акушерские наборы, антибиотики и лекарства от малярии.

По подсчетам ЮНИСЕФ, в помощи нуждается треть венесуэльских детей – 3,2 миллиона человек. В период с 2014 по 2017 год смертность среди детей до 5 лет увеличилась на 50 процентов.

«Люди, с которыми я разговаривала, описывают очень мрачную картину, – говорит представительница ЮНИСЕФ Палома Эскудеро, только что вернувшаяся из Венесуэлы. – Многие врачи и медсестры уехали из страны. В больницах не хватает лекарств, они едва функционируют».

Многие беременные женщины и роженицы, отметила Эскудеро, не получают необходимой помощи.

«В стране не хватает бензина, и многие роженицы не могут даже добраться до больниц. А тем, кто все-таки сумел доехать до роддома, приходится привозить с собой акушерские принадлежности. Для страны, которой в последние десятилетия удалось достичь значительного прогресса в сфере здравоохранения, это просто трагедия», – сказала Эскудеро.

ЮНИСЕФ сейчас расширяет свои гуманитарные операции в Венесуэле. Новые офисы организации открываются в районах на границе с Колумбией и Бразилией. Руководство фонда призывает международное сообщество выделить необходимые финансовые средства.