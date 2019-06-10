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  10 июня 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы продолжились задержания протестующих против выборов президента. Одна из задержанных вскрыла себе вены
Предыстория: Полиция оцепила место проведения митинга в Нур-Султане (видео)

CA-NEWS (KZ) -  10 июня в Алматы на площади «Астана» (Старая площадь) начались задержания протестующих против результатов выборов президента, передает Vlast.kz.

На данный момент задержано около 50 человек.

Одна из задержанных женщин вскрыла себе вены прямо в машине, в которую ее поместили полицейские. Сейчас медики оказывают ей помощь.

В Нур-Султане полиция оцепила место проведения митингов возле дворца Жастар. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись выборы президента на которых победил Касым-Жомарт Токаев.

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил на брифинге в ЦИК РК, что в Нур-Султане и Алматы в день выборов задержали около 500 человек.

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