Узбекистан намерен вернуть около 3000 своих граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке

CA-NEWS (UZ) - Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов сообщил, что в зоне боевых действий на Ближнем Востоке находится около 3 тысяч узбекистанцев.

30 мая правительство Узбекистана сообщило, что из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке специальным авиарейсом доставлены на родину 156 человек, находившихся в лагере Аль-Холь в Сирии. По заявлению властей Узбекистана, спасательная операция будет продолжена.

Муфтий Усмонхон Алимов, выступивший на телеканале MY5 заявил, что около 3000 граждан Узбекистана, находящихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке, вернутся на родину.

«По нашим подсчетам, их количество составляет около 3000, мы должны вернуть их на родину. Вернувшихся разместили в санаторий "Бустон", где 180 врачей смотрят за ними. Наши имамы проводят беседы с вернувшимися. Мы разместили в санатории 20 отин ойи (образованные женщины, окончившие медресе - прим.ред.), и они будут проводить беседы с женщинами, потому что в детях засели чувства войны, злобы, гнева и враждебность к людям», - отметил муфтий.

В эти дни узбекские телеканалы и местные интернет-сайты регулярно показывают интервью с теми, кто вернулся из Сирии.

Вернувшиеся из Сирии женщины рассказывают в них, что отправились в Сирию по принуждению и обману своих мужей, отцов, братьев или сыновей.

Говоря о возвращении около 3000 узбекистанцев, проживающих в зоне конфликта на Ближнем Востоке, муфтий не уточнил о количестве женщин, детей и мужчин среди них.

Официальной информации об узбекских боевиках в сирийских и иракских лагерях и тюрьмах нет.

Как сообщалось ранее, 154 из 156 человек, вернувшихся из Сирии, размещены в санатории в Ташкентской области. Ещё один был помещён в туберкулезный диспансер, а другой привлечён к следствию.

Из сообщения местных издания понятно, что все вернувшиеся и размещённые в санатории узбекистанцы, находятся под контролем спецслужб.

В официальном сообщении говорится, что 48 из 156 человек - женщины и 107 несовершеннолетние.

По имеющейся информации, только в одном лагере Аль-Холь на северо-востоке Сирии проживало от 150 до 500 граждан Узбекистана.