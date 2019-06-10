В Туркменистане начали бороться со слухами о болезни президента

CA-NEWS (TM) - 3 июня в Туркменабаде прошло собрание с участием высшего руководства региона, на котором обсуждалось противодействие слухам о болезни президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает Хроники Туркменистана.

Присутствовавшим поручили «работать» с жителями Лебапского велаята (области), в особенности с теми, чьи родственники находятся за рубежом и имеют доступ в интернет и к социальным сетям. По мнению представителей силовых ведомств, именно через родственников, с которыми общаются граждане Туркменистана, передается «нежелательная» информация.

Кроме того, на собрании сообщили, что в Лебапе работает более 800 осведомителей полиции и МНБ, которые должны выявлять людей, распространяющих слухи.

По некоторым данным, подобные встречи состоялись во всех пяти велаятах страны.

Информация о том, что президент был госпитализирован, появилась в социальных сетях конце мая.

21 мая стало известно, что бригада турецких врачей, в том числе известный анестезиолог, в срочном порядке вылетела в Ашхабад. Выяснить, кому понадобилась срочная помощь не удалось.

Позднее издание Turkmen Yurt TV сообщило, что в тяжелом состоянии находится мать главы государства – Огулабат Бердымухамедова.